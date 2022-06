Bremer, Inter in pole position: la statistica impressionante del difensore

Gleison Bremer resta uno dei grandi obiettivi per l’Inter in vista della prossima stagione (vedi video). Il difensore del Torino ha mostrato grandi qualità lo scorso anno, registrando anche un dato impressionante.

NERAZZURRI IN PRESSING – Non solo l’attacco. In casa Inter anche la difesa dal prossimo anno è destinata a essere rimodellata. Almeno secondo le voci legate al mercato di casa nerazzurra. Con la possibile cessione di Milan Skriniar, così come quella di Stefan de Vrij. Ecco allora che tra i nomi più caldi in entrata resta sempre quello di Gleison Bremer del Torino, che andrebbe sicuramente a rinforzare il reparto. Il brasiliano arriverebbe in qualità di miglior difensore della scorsa Serie A, con anche un altro dato impressionante registrato. Come riporta Opta, infatti, parliamo del giocatore che ha intercettato più palloni nei maggiori cinque campionati europei 2021/2022. Ben 105. Un colpo a cui l’Inter sta lavorando con ragione, vedremo se e come andrà a migliorare la difesa nerazzurra.