Vidal al Flamengo? Arriva chiusura solo in parte. Spindel: «Vediamo»

Il Flamengo ieri ha sfidato l’Universidad Catolica in Libertadores, vincendo peraltro 2-3 con doppietta dell’ex Inter Gabigol. Il direttore esecutivo dei brasiliani, Spindel, parlando all’edizione cilena di AS ha commentato le voci su Vidal.

SMENTITA PARZIALE – Rodrigo Spindel, direttore esecutivo del Flamengo, in visita in Cile è interpellato sul tema mercato. E il nome è solo uno, ossia Arturo Vidal: «Non ci sono trattative con Vidal. Al momento non ce ne sono. Con Marcos Braz (altro direttore esecutivo, ndr) ha già parlato di questo tema quindici giorni fa. Sappiamo i suoi desideri, è un grandissimo giocatore. Vediamo cosa succederà in futuro. Parlato con Vidal nell’ultima visita del Cile a Rio de Janeiro per giocare col Brasile? No, con lui non abbiamo discusso. Conosciamo il suo agente Fernando Felicevich, ci parliamo sempre… Una volta che Vidal sarà libero vedremo cosa succederà».

Fonte: chile.as.com – José Tomas Fernandez