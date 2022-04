Cassano attacca: «Scudetto? 80% Milan, ha jolly! L’Inter rischia fallimento»

Cassano vede nero per l’Inter in questo finale di stagione in Serie A. L’ex attaccante, durante Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, ritiene che il campionato ora possa perderlo solo il Milan dopo quanto avvenuto a Bologna mercoledì sera.

TUTTO RIBALTATO – Antonio Cassano pensava che la Serie A fosse destinata all’Inter. Dopo il disastro di mercoledì sera a Bologna cambia opinione: «In questo momento qua il Milan ha un jolly a disposizione, loro potrebbero pareggiare una partita e vincere le altre tre e sono campioni. Hanno fatto un harakiri clamoroso. Ora gioca in casa con Fiorentina e Atalanta più Verona e Sassuolo dove può farcela. In questo momento do 80% Milan e 20% Inter, per quello che ha combinato l’altro giorno. Non doveva perdere, così il Milan sarebbe stato costretto a vincerne quattro su quattro. L’Inter, se quest’anno non vince il campionato e quest’anno lo vince il Milan che è molto meno forte, fa un fallimento. Avesse vinto la Juventus non ci sarebbe stato nulla da dire, ma così è un fallimento».