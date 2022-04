Oristanio in campo 69′, ma lui e Stankovic perdono 3-2. Primo tempo letale

Oristanio in campo sessantanove minuti con il Volendam, ma la squadra perde 3-2. Decisivi i tre gol subiti da Filip Stankovic nel primo tempo, ora l’ultima di campionato.

PRIMO TEMPO LETALE – Nuova sconfitta per il Volendam di Gaetano Oristanio, uscito dal campo al sessantanovesimo minuto. Non una buona giornata, invece, per Filip Stankovic che ne prende tre nel primo tempo. Savastano al venticinquesimo minuto sblocca il risultato. Il Dordrecht continua a spingere e solo nel primo tempo trova anche secondo e terzo gol rispettivamente con Meijer e Pascu. Il Volendam prova a reagire con Muhren, chiudendo il primo tempo sul risultato di 3-1. Nel secondo tempo ci prova Francesco Antonucci, ma è troppo tardi: il suo gol all’ottantatreesimo minuti illude la squadra. Adesso l’ultima di campionato in programma venerdì 6 aprile contro l’Eindhoven, ma con la promozione già in tasca.