FOTO – Radu difeso dai tifosi dell’Inter: striscione alla Pinetina

Radu è, purtroppo, il protagonista in negativo della settimana visto l’assurdo errore costato la sconfitta in Bologna-Inter. Oggi, alla Pinetina, si è presentato qualche tifoso che ha voluto difenderlo.

IN DIFESA DEL PORTIERE – Ionut Andrei Radu non è certo in una delle sue migliori settimane, dopo quanto fatto al Dall’Ara. Ancora non è chiaro se in Udinese-Inter giocherà lui o Samir Handanovic, che sta provando a recuperare dal problema all’addome (vedi articolo). In difesa del portiere oggi è apparso uno striscione fuori dalla Pinetina.

“Incazzati ma pur sempre innamorati. Forza Radu daje Inter”, il messaggio apparso in giornata al centro sportivo di Appiano Gentile.