Vicario, intreccio di mercato tra l’Inter e un altro club italiano – SI

Guglielmo Vicario è stato uno dei migliori portieri della Serie A in questa stagione. Secondo Sportitalia non c’è solo l’Inter per l’estremo difensore dell’Empoli.

CONCORRENZA – Su Guglielmo Vicario non c’è solamente l’Inter. La Fiorentina si potrebbe inserire se i nerazzurri non chiudono per il portiere dell’Empoli. Per l’arrivo dell’estremo difensore a Milano ci sarebbe bisogno della cessione di André Onana, che si potrebbe concretizzare solo per un prezzo di minimo 60 milioni di euro.