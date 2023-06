Bucciantini: «Brozovic in Arabia Saudita sorpresa, lì non si crea calcio»

Una delle notizie di serata da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport riguarda un’offerta arrivata dall’Arabia Saudita per Brozovic (vedi articolo). Bucciantini è tutt’altro che d’accordo su questa ipotesi, visto che non ritiene la destinazione utile per la carriera del centrocampista dell’Inter.

CALCIO DIVERSO – Marco Bucciantini va contro i giocatori che decidono di firmare per i club dell’Arabia Saudita: «N’Golo Kanté non si sente più competitivo, Marcelo Brozovic sarebbe una sorpresa. Kanté negli ultimi anni ha fatto fatica, però sono d’accordo con Aleksander Ceferin: non è così che si crea un calcio. Cioè: così siamo al tentativo nordamericano anni Settanta, siamo alla Cina di vent’anni fa. Non accenderemo mai nessun dispositivo per vedere il derby Al-Ahly contro Al-Nassr, il derby del fondo PIF perché ricordiamoci che è tutto un mondo dove un fondo decide chi compra chi. Gli unici soldi arabi che hanno avuto un’anima sono quelli messi quando hanno scelto Pep Guardiola, quelli del PSG ancora non ci sono riusciti. Così hanno funzionato: quando hanno scelto una cultura, non facendo una calamita».