Vecino sempre più vincolato all’Inter a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Vecino al momento è più vincolato che mai all’Inter, che è praticamente costretta a tenersi stretta il centrocampista uruguayano prima di perderlo a parametro zero in estate. Il mercato nerazzurro di gennaio, che chiuderà a fine mese, oggi non prevede innesti in mezzo al campo

RISERVA OBBLIGATA – L’approdo di Stefano Sensi a Genova, dove è atteso per le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale, avvicina Matias Vecino alla permanenza a Milano. Nelle ultime ore sono state avanzate delle ipotesi di possibili rilanci, ad esempio della Lazio, ma al momento non ci sono margini per impostare una trattativa in uscita con sostituto pronto all’uso. La cessione di Sensi in prestito alla Sampdoria dovrebbe chiudere il mercato dell’Inter nella parte centrale del centrocampo. Dove Vecino è praticamente costretto a rimanere come ultima opzione di Simone Inzaghi dalla panchina. La Lazio cercherà di bloccare il centrocampista uruguayano a parametro zero per la prossima stagione. In queste ore l’Inter proverà a chiudere il doppio colpo in entrata (Robin Gosens dell’Atalanta e sinistra e Felipe Caicedo del Genoa in attacco, ndr). In teoria ci sarebbe spazio per una terza e ultima operazione last minute a completamento della lista UEFA. Necessaria l’uscita combinata di Aleksandar Kolarov e appunto Vecino. Ma i nomi spendibili in mezzo al campo sono ridotti. Chissà se si creerà davvero un’occasione sul gong…