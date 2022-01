Scamacca prima scelta dell’Inter per l’attacco. Da Vlahovic la conferma

Scamacca resta in cima alla lista dell’Inter per il 2022. L’attaccante del Sassuolo, salvo stravolgimenti di mercato, non si muoverà a gennaio ma in estate è praticamente certo il suo addio. E la società nerazzurra cerca un centravanti simile, ancora di più dopo l’all-in della Juventus su Vlahovic

NOVE FUTURO – L’imminente passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus (vedi focus) modifica solo parzialmente i piani dell’Inter in attacco per la prossima stagione. Ma solo perché l’occasione Paulo Dybala a parametro zero rischia di diventare sempre più concreta. In ogni caso, la prima scelta nerazzurra, a prescindere dalle altre operazioni offensive, resta Gianluca Scamacca, su cui il Sassuolo è pronto a monetizzare in estate. L’uscita di scena della Juventus sul classe ’99 neroverde, vista l’accelerata per Vlahovic, aumenta il vantaggio dell’Inter sulle altre pretendenti. Che non sono più tante, viste le cifre. Scamacca per il ruolo di “erede” di Edin Dzeko al momento è la traccia di mercato più interessante da seguire. Sassuolo è bottega cara, ma in ballo con l’Inter ci sono altre operazioni tanto in entrata quanto in uscita.