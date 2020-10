Vecino-Napoli, stop alla trattativa con l’Inter: i motivi – Sky

Vecino resterà ancora all’Inter. Si è bloccata infatti la trattativa tra il club nerazzurro e il Napoli di Gennaro Gattuso. A spiegarne i motivi è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio

BLOCCO E ATTESA – Intervenuto a “Campo Aperto” su “Sky Sport 24” Gianluca Di Marzio ha sottolineato come Inter e Napoli abbiano interrotto la trattativa per il trasferimento di Matias Vecino in azzurro. Le due squadre ragionavano su un prestito con diritto di riscatto, ma visto l’infortunio dell’ex Fiorentina ed Empoli e lo stallo sulle mensilità in cui il giocatore è ancora fermo si è deciso di rimandare il tutto a gennaio. Di Marzio ha poi sottolineato come quest’anno ci sarà un mese in meno di stop tra una sessione di calciomercato e l’altra, prevedendo quindi maggiori riflessioni ora ma più colpi nel corso del mercato invernale. Staremo a vedere.

NUMERO – Vecino potrebbe quindi – appena rientrato tra circa un mese e mezzo – prendere il posto di Radja Nainggolan ormai sempre più vicino al ritorno al Cagliari guidato da Eusebio Di Francesco (QUI le ultime sulla trattativa).