Auvinen: “Inter, era solo questione di tempo. Contro il Napoli…”

Anna Auvinen Inter Women

Anna Auvinen, difensore finlandese dell’Inter Women, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di “Inter TV”. Si è parlato della stagione appena iniziata e degli obiettivi personali

NUOVA STAGIONE – La Auvinen ha parlato prima dell’avvio di stagione: «Sono state settimane intense e la settimana scorsa è stata quella più difficile finora direi, ma eravamo tutte pronte e ci siamo allenate duramente e bene. La vittoria contro l’Hellas Verona dopo le prime due sconfitte ci ha dato fiducia, ma eravamo già sulla strada giusta. Secondo me era solo una questione di tempo prima di sbloccarci ed ottenere la vittoria che volevamo tutte».

PROSSIMI PASSI – Chiusura per la Auvinen sugli obiettivi personali e i prossimi impegni in Serie A femminile: «Contro il Napoli sicuramente non sarà una partita facile. In questo campionato bisogna sempre essere attente con tutte le squadre e lavorare come gruppo. Quest’anno voglio giocare più partite possibili e aiutare la squadra a vincere le partite. Voglio anche migliorare la mia forma. Queste partite di campionato sono anche molto utili per le sfide internazionali. C’è tanta concorrenza in difesa, ma chiunque gioca fara bene».