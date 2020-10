Nainggolan, accordo col Cagliari sul contratto. Inter? Ore importanti – Sky

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Quale sarà il futuro di Radja Nainggolan? Il belga è in uscita dall’Inter con il Cagliari che insiste per il suo terzo arrivo in Sardegna. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Luca Marchetti

SITUAZIONE – «Nainggolan ha raggiunto l’accordo con il Cagliari spalmandosi il contratto da 2 anni su 3. Nelle prossime ore si vuole chiudere il cerchio tra club: 12 milione la valutazione del giocatore con i nerazzurri che perdono qualcosa a bilancio, ma verranno inseritidue giocatori giovani del Cagliari». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.