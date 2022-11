Vazquez, dalla Spagna avvertono l’Inter: inserimento Leeds! C’è l’offerta

Vázquez è tra gli obiettivi dell’Inter per la corsia sinistra. Il diciannovenne del Valencia chiede più spazio e dunque un suo trasferimento a gennaio non è da escludere. Secondo quanto rivelato da todofichajes.com, il Leeds si è inserito con un’offerta più alta rispetto a quella nerazzurra (vedi articolo)

INSERIMENTO – Jesus Vazquez è tra i profili valutati dall’Inter per la corsia sinistra dove Robin Gosens è in bilico. Il classe 2002 in forza al Valencia richiede più spazio e dunque un suo trasferimento a gennaio è tutt’altro che impossibile. Le intenzioni del club spagnolo sarebbero quelle di rinnovare il suo contratto per ricavare una cifra maggiore dalla sua cessione, ma al momento non sembra una strada percorribile a meno che Vazquez non accetti di fare la riserva. Ecco perché l’Inter può sperare di strappare il sì dello spagnolo, ma deve anche fare i conti con il prepotente inserimento del Leeds che ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro, ovvero 3 in più della cifra che vorrebbe offrire il club nerazzurro. Gli inglesi intendono inserire Vazquez in rosa a gennaio.