Jesus Vazquez, accelerata dell’Inter! Formula OK: serve una cessione – SM

Jesus Vazquez in uscita dal Valencia, Inter sempre più vicina. Formula gradita dalla dirigenza nerazzurra, ma come ribadito da Sportmediaset servirà prima una cessione.

INTER VICINA – Accelerata dell’Inter per quanto riguarda Jesus Vazquez, l’esterno 19enne in uscita dal Valencia può arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, quella più gradita dalla dirigenza nerazzurra. Questo però non basta, perché prima dovrà uscire Robin Gosens. Su di lui ci sono club di Bundesliga come Eintracht Frankfurt e il Wolfsburg.