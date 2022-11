Dumfries, il Mondiale può aprire scenari di mercato: due opzioni per l’Inter

Denzel Dumfries parteciperà a Qatar 2022 con la Nazionale olandese. Per l’esterno dell’Inter, la manifestazione, può aprire nuovi scenari di mercato. I nerazzurri hanno due opzioni

SCENARI – Denzel Dumfries sarà uno dei protagonisti dell’Olanda in Qatar 2022. Delle ottime prestazioni nel Mondiale potrebbero aprire nuovi scenari di mercato per l’esterno dell’Inter, per cui già in estate si erano registrati rumors di mercato provenienti, principalmente, dall’Inghilterra. L’interesse ben noto del Chelsea potrebbe ripalesarsi, quindi, a gennaio e, in caso di mondiale positivo per Dumfries, le richieste all’Inter per il laterale potrebbero aumentare. In quel caso, la squadra nerazzurra, avrebbe due opzioni da esplorare.

OPZIONI – I problemi finanziari dell’Inter sono ormai tristemente noti e la dirigenza, per finanziare il mercato di gennaio, potrebbe decidere di cedere uno dei pezzi della rosa di Inzaghi di fronte ad una congrua offerta. Per strappare il laterale dall’Inter serviranno, non meno, di 35-40 milioni una cifra che potrebbe aiutare il club a chiudere alcuni obiettivi di mercato fra cui Thuram e Alcaraz e lancerebbe definitivamente fra i titolari Bellanova. Rinunciare all’olandese però, dal punto di vista tecnico, non è semplice: nel suo anno e mezzo all’Inter, al netto di alcuni alti e bassi, ha dimostrato di essere una pedina importante nello scacchiere tattico di Inzaghi. Il mondiale dell’Olanda sta per iniziare e la sessione di mercato invernale si avvicina sempre di più: qualche settimana e si delineeranno le strategie future del club sul mercato.