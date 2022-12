Variabile Skriniar, l’Inter rimane fiduciosa ma l’anno sta per finire − CdS

Il 2022 è ormai a titoli di coda e la faccenda Skriniar non ha ancora trovato una sua risoluzione. L’Inter resta fiduciosa sul rinnovo dello slovacco, che già dal 1° gennaio può firmare per un altro club

QUESTIONE APERTA − Più il tempo passa, più il cerchio si allarga. Manca ancora la stretta finale per Milan Skriniar. Il rinnovo di contratto ancora non è avvenuto nonostante l’Inter rimanga fiduciosa e ottimista. Dal 1° di gennaio lo slovacco però sarebbe libero di firmare per un altro club e il rischio di rimanere per la Beneamata col cerino in mano c’è, eccome. Non è da escludere una fumata nera sulla trattativa e a tal proposito l’Inter già starebbe lavorando per un suo possibile sostituto (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno