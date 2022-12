Inter, si svuota l’infermeria! Inzaghi sorride verso sfida al Napoli – TS

L’Inter riprenderà la sua corsa in campionato il 4 gennaio contro il Napoli. In vista del big match, secondo Tuttosport, arrivano buone notizie per Inzaghi: si svuota l’infermeria nerazzurra

A DISPOSIZIONE – L’Inter, dopo un piccolo stop per le festività, ha ripreso nel pomeriggio di ieri il lavoro di avvicinamento alla sfida contro il Napoli del 4 gennaio. Arrivano buone notizie dall’infermeria: secondo quanto riferito da Tuttosport Correa, D’Ambrosio e Zanotti hanno ripreso a lavorare in gruppo. Al livello teorico, quindi, il tecnico nerazzurro avrà tutti gli elementi a disposizione per il big-match di San Siro contro la capolista. Si capirà di più sulla possibile formazione nella sfida amichevole del 29 dicembre contro il Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna