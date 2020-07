Vanheusden, l’Inter valuta il ritorno a casa: ecco le cifre in ballo – SI

Vanheusden può essere il profilo giovane a completamento del pacchetto difensivo di Conte. Come riportato dall’emittente “Sportitalia”, l’Inter sta valutando di riportarlo a Milano dopo aver fatto plusvalenza cedendolo

RITORNO A CASA – Per completare il pacchetto difensivo, l’Inter vorrebbe riportare a casa Zinho Vanheusden, esercitando la clausola di riacquisto. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno a 20 milioni di euro, anche se bisogna ricordare quanto successo in casa Standard Liegi dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus (vedi articolo, ndr). Anche per questo motivo le cifre potrebbe essere più basse rispetto a quelle previste. L’Inter sta seguendo con attenzione i progressi del classe ’99 Vanheusden e valuta la possibilità di riportarlo a casa dopo la cessione estiva in Belgio.