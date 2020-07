VIDEO – Atalanta-Napoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



CHAMPIONS LEAGUE IN CASSAFORTE – Atalanta-Napoli 2-0 nella ventinovesima giornata di Serie A. L’Atalanta blinda il quarto posto, battendo anche il Napoli (l’altra squadra più in forma dalla ripresa) e portandosi a +12 sulla Roma quinta. Nel primo tempo gli azzurri reggono bene, anche se David Ospina (in precedenza protagonista con una gran parata su Alejandro Gomez) deve uscire per infortunio dopo uno scontro con Mario Rui che gli procura una ferita al sopracciglio. Quando si torna in campo per la ripresa è però tutt’altra Atalanta, che colpisce dopo centoquattro secondi: errore in uscita di Fabian Ruiz, il Papu crossa per Mario Pasalic, dimenticato dalla difesa ospite, colpo di testa a centro area e 1-0. Al 55′ il raddoppio è casuale, perché Rafael Toloi calcia male ma serve un involontario assist a Robin Gosens, che firma il suo nono gol in questa Serie A. Fabian Ruiz prova a rimettere in corsa il Napoli, ma spreca un’occasione d’oro calciando a lato dal limite. Nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni per i bergamaschi. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.