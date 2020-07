Emerson Palmieri, l’Inter ci crede! Contatti positivi con il Chelsea – Sky

Emerson Palmieri potrebbe fare coppia di esterni con Hakimi all’Inter, dopo che il marocchino è stato ufficializzato nel pomeriggio (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato di contatti positivi con il Chelsea. Di seguito la notizia data dal giornalista.

COLPO PURE DALL’ALTRA PARTE? – Gianluca Di Marzio sposta l’obiettivo di fascia, dopo che è arrivato l’annuncio per il grande colpo a destra: «Oggi è stato ufficiale per l’Inter l’arrivo di Achraf Hakimi. Ora inizia a guardare chi prendere eventualmente a sinistra. Sono stati avviati, già da alcuni giorni, i contatti per un vecchio pallino di Antonio Conte ovvero Emerson Palmieri del Chelsea. Contatti positivi, quindi l’Inter confida di cercare di raggiungere quest’obiettivo, non so in che tempi. Ha costi importanti ma l’Inter ci crede, è un profilo che può diventare concreto».