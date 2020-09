UFFICIALE – Corrado lascia ancora l’Inter, definito il passaggio in Serie C

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Niccolò Corrado è un terzino sinistro classe 2000 prodotto del settore giovanile dell’Inter. Dopo aver fatto la scorsa stagione in prestito all’Arezzo per il 2020-2021 giocherà di nuovo in Serie C: definito il suo trasferimento al Palermo.

SECONDA ESPERIENZA IN SERIE C – “Niccolò Corrado, terzino classe 2000, è ora ufficialmente un giocatore del Palermo. Il difensore toscano arriva a Palermo con la formula del prestito annuale dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto.

A Niccolò il benvenuto in rosanero e in bocca al lupo da parte di tutto il Palermo FC”.

Fonte: PalermoFC.com