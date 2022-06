Udogie, ostacolo in più per l’Inter: arriva il freno da parte dell’Udinese – SI

Udogie è uno degli esterni segnalati come sostituti di Perisic, assieme a Bellanova (vedi articolo). Secondo Sportitalia, però, l’Inter deve affrontare un ostacolo non facile nell’Udinese.

IL VETO – L’Udinese ha deciso: vuole trattenere Destiny Udogie. La notizia la dà Sportitalia assieme a quella del nuovo allenatore dei friulani, che sarà Andrea Sottil. L’ex difensore sostituirà Gabriele Cioffi, che ha lasciato la squadra al termine di questa stagione. L’Inter in questi ultimi giorni ha sondato il nome del classe 2002, ma per il momento si trova davanti un muro difficile da superare. Per Udogie trentacinque presenze e cinque gol nella Serie A conclusa undici giorni fa.