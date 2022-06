Lautaro Martinez si porta a un nuovo livello: cinquina in un anno

Prosegue la crescita di Lautaro Martinez fin dal suo arrivo all’Inter. L’attaccante argentino, con la Finalissima di ieri, ha ottenuto infatti il suo quinto trofeo in un anno. Dimostrandosi sempre decisivo (vedi articolo).

CINQUINA – Scudetto, Copa America, Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Finalissima. Lautaro Martinez ha vissuto un anno decisamente ricco di soddisfazioni e trofei, a partire dal titolo conquistato lo scorso anno. Sempre da protagonista. Fin dal suo arrivo in Italia e all’Inter, il numero dieci nerazzurro ha avuto una costante crescita, dimostrando con gli ultimi successi di essere giunto al livello successivo. Ecco perché l’attacco nerazzurro non può e non deve prescindere da lui. A 25 anni (che compirà ad agosto), Lautaro Martinez ha un roseo futuro davanti a sé, che dovrà inevitabilmente essere collegato a quello dell’Inter.

OBIETTIVI FUTURI – Adesso per Lautaro Martinez ci sono due grandi obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Il primo è essere protagonista anche al Mondiale in Qatar con la sua Argentina, continuando a mostrare tutte le sue qualità con la maglia della nazionale. Il secondo è “vendicare” la delusione e l’amarezza dello scudetto sfumato quest’anno. Sono ancora fresche le immagini di Lautaro Martinez con gli occhi lucidi dopo l’ultima giornata di campionato. Con la rabbia di chi sa di aver gettato al vento una grande occasione. Una delusione, certo. Ma anche un’ulteriore motivazione per dare il meglio la prossima stagione e fare in modo, questa volta, di avere un esito diverso.