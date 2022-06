Italia, nei convocati per la Germania riaggiunto uno dell’Inter: il motivo

L’Italia sabato alle 20.45 giocherà la sua prima partita di UEFA Nations League, a Bologna contro la Germania. Come segnalato torna fra i convocati Dimarco, che non era partito per Wembley: aumentano a tre i convocati dell’Inter, con Barella e Bastoni.

LA QUESTIONE – Ieri a Wembley erano appena due i giocatori dell’Inter a disposizione per Italia-Argentina, ossia Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Nella lista diramata oggi (vedi articolo) ne spunta un terzo, Federico Dimarco. Perché rientra? Semplice: era nell’elenco dei convocati “originale”, ossia per tutti i cinque impegni, ma poi per ciascuna partita Roberto Mancini decide chi tenere e chi non portare con sé. Dimarco ha avuto a disposizione un paio di giorni di riposo, ora riprenderà gli allenamenti a Coverciano. Fra gli esclusi Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti oltre a Giorgio Chiellini, che si è ritirato dall’Italia ieri.