Trubin di nuovo in orbita Inter? Indizio dallo Shakhtar Donetsk

Continua ad andare per le lunghe la questione Yann Sommer per l’Inter, che è ancora a caccia di un portiere. Dopo che la pista si è raffreddata, potrebbe tornare di moda il nome di Anatoliy Trubin. Che nella gara disputata oggi dallo Shakhtar Donetsk non è sceso in campo.

PANCHINATO – Il campionato ucraino è iniziato da due giornate ed entrambe le volte lo Shakhtar Donetsk ha fatto a meno di Anatoliy Trubin. Anche oggi, nella gara pareggiata contro il Veres Rivne. Un possibile indizio di mercato la decisione dei campioni di Ucraina di non mandare in campo il portiere titolare, al centro delle voci di mercato. Che lo potrebbero vedere di nuovo in orbita Inter, vista la situazione creatasi con Yann Sommer e visto anche il fatto che Trubin è entrato nell’ultimo anno del suo contratto.