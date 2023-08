Sabatini: «L’Inter di soldi da investire ne ha. Scamacca? Spiazzati»

Sabatini evidenzia come l’Inter non sia certo senza soldi, viste tutte le cessioni effettuate nel corso della sessione di calciomercato in corso. Su Scamacca però conferma un inserimento di un altro club.

ORA BISOGNA SPENDERE – Sandro Sabatini commenta a Radio Radio la notizia di un inserimento dell’Atalanta per Gianluca Scamacca: «L’Inter comunque di soldi da investire ne ha. Ha incassato oltre cinquanta milioni da André Onana e diciotto da Marcelo Brozovic, ne ha spesi cinque o sei di anticipo su Davide Frattesi. Scamacca? Evidentemente è rimasta spiazzata sia dall’inserimento dell’Atalanta sia dal giocatore che, con le pretese del contratto, cerca di tenere la propria posizione sull’ingaggio. Anche perché spera nella Roma. A me risulta che comunque l’Inter, se ha intenzione di investire dei soldi su Lazar Samardzic, non può metterlo in anteprima sul portiere e sull’attaccante. Poi l’offerta dell’Atalanta è credibile e ben posizionata tanto quella dell’Inter».