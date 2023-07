Trubin all’Inter se parte Onana. Intriga un’ipotesi (con aiuto) − CdS

Trubin è l’indiziato numero uno per sostituire l’eventuale partenza di André Onana. L’Inter però valuta anche altre piste sia estere che italiane

TUTTI I NOMI − Se dovesse partire André Onana, Anatoliy Trubin sarebbe l’indiziato principale per sostituirlo. Ma il condizionale è legittimo anche perché il Manchester United ad oggi per il portiere titolare dell’Inter non ha affondato nessun colpo. I nerazzurri, comunque, non stanno a guardare e si cautelano per evitare eventuale rischi e pericoli. Trubin dello Shakhatar Donetsk è il preferito. L’ucraino, 22 anni, scade nel giugno 2024 e ha un prezzo più abbordabile rispetto ai 20-25 milioni per l’altra pista, ovvero Mamardashvili del Valencia. Viva comunque una terza via: Carnesecchi. In questo caso, potrebbe essere proposto un nuovo contratto ad Handanovic, per proseguire in nerazzurro almeno per un’altra stagione e fare da chioccia al nuovo arrivato.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia