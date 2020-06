Tonali-Juventus? Preferisce l’Inter per 3 motivi! Avanti anche per Kumbulla

Tonali sarà al centro del prossimo calciomercato, dopo aver convinto con la maglia del Brescia. Il centrocampista piace molto a Inter e Juventus, ma i nerazzurri oggi sembrano in vantaggio per diversi motivi. Occhio a Kumbulla. Di seguito le ultime novità riportate da Luca Marchetti per SkySport24

GUERRA SUL MERCATO – Tonali piace alla Juventus, ma c’è un bel match con l’Inter. Non è l’unico obiettivo che si dividono le due società: c’è anche Kumbulla. Oggi il centrocampista preferisce i nerazzurri per diversi motivi. L’Inter è la società che l’ha cercato per primo, a Milano si sta creando un gruppetto di giovani italiani che conosce e c’è Conte in panchina. Il fattore tempo, però, può essere importante, unito alle richieste del Brescia, quindi attenzione anche ai bianconeri. Per Kumbulla, invece, entrambe le società hanno incontrato il Verona. Anche qui i nerazzurri sono avanti perché l’offerta dell’Inter sembra più convincente: potrebbe inserire Salcedo nella trattativa. E’ possibile che il centrale resti a Verona per un altro anno in prestito. La Juventus, invece, ha avuto solo un primo colloquio per preparare eventuali offerte.