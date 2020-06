Cordoba: “Restare all’Inter scelta migliore, ma mi voleva il Real Madrid”

Condividi questo articolo

Cordoba ha parlato della sua carriera all’Inter, dall’arrivo fino al mancato approdo al Real Madrid. L’ex difensore non rimpiange le scelte fatte e svela diversi aneddoti. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di San Lorenzo Primero

ARRIVO IN NERAZZURRO

Ivan Cordoba e l’amore dei tifosi: «San Lorenzo? È stato troppo importante nella mia carriera. Mi ha dato la forza necessaria per essere il giocatore pronto e pronto per il calcio italiano. Da quando ho giocato l’ultima partita, quando si svolgevano ancora le trattative con l’Inter, passavamo in mezzo ai tifosi e mi dicevano: “Ivan, non andare, facciamo una raccolta per mettere i 17 club che ti offre l’Inter” e questo mi ha emozionato molto. Io e mia moglie stavamo molto bene a Buenos Aires, avendo trovato equilibrio. Sarebbe stato bello restare, ma con quando l’Inter è venuta a cercarmi, tutto è diventato più facile».

UNA VITA ALL’INTER

Ivan Cordoba ripercorre la decisione di restare a Milano: «Vicino al Real Madrid? Cambiasso è arrivato all’Inter dal Real e mi ha detto che Florentino Pérez gli aveva affidato una missione e che mi avrebbe portato lì. Ancora una volta ho detto di no, avevo già dato la parola al Presidente Moratti. Ricordo di avergli detto che se avessimo rinnovato di un certo numero di anni, sarei rimasto anche se il Real Madrid fosse arrivato e comunque avrei rispettato il contratto. Lì tutto è stato risolto e ho continuato all’Inter. Non avevamo ancora vinto nulla, ma i titoli sono arrivati ​​dopo. Quella decisione è stata più che rimborsata rispetto i soldi che avrei preso altrove».