Tonali, feeling Inter: chiave Conte! Col Brescia trattativa in discesa? – Sky

Tonali è un obiettivo di mercato dell’Inter, che lo segue da tempo. Come riferito da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”, tanti segnali fanno pensare a un matrimonio tra i nerazzurri e il leader tecnico del Brescia. Una delle chiavi è Antonio Conte

TONALI NEL MIRINO – Così Matteo Barzaghi: «Inter ancora più italiana? Questo è l’obiettivo. Già dall’estate scorsa con Stefano Sensi e Nicolò Barella la linea di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha preso questa direzione di italiani giovani e forti in rosa. Sandro Tonali sarebbe proprio lo stesso cammino. C’è qualcosa di più di un feeling tra l’Inter e Tonali. Ci sono elementi sul tavolo che ci fanno pensare che la trattativa possa essere in discesa. Innanzitutto all’Inter piace Tonali, poi l’Inter ha incassato il gradimento di Tonali che sarebbe felice di raggiungere Antonio Conte. Questo è un altro fattore da non sottovalutare. Conte è uno che valorizza i giocatori. Pensate a come è esploso Sensi all’inizio quando nessuno se lo aspettava. C’è anche il buon rapporto tra Inter e Brescia che potrebbe facilitare lo sviluppo della trattativa. Ci sono le condizioni per poterla mettere in pratica. Andrà trovata la quadra e la formula giusta per chiudere, non siamo ancora a questo punto. Siamo più a un feeling col giocatore e col Brescia. C’è anche la concorrenza, come la Juventus, il Barcellona e qualcuno dall’Inghilterra. Ora ne parliamo a livello di strategie, quando avremo sviluppi sulla ripresa e sul mercato l’Inter avrà sicuramente la volontà di chiudere il prima possibile per evitare inserimenti da altre squadre».