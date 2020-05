Cattelan: “Inter, Tonali mi piacerebbe tantissimo! Perisic? Sono un suo fan”

Cattelan è stato ospite in collegamento con “Sky Sport 24”. Il conduttore TV, noto tifoso dell’Inter, ha parlato dell’interesse per Tonali (QUI le ultimissime) e di un eventuale ritorno di Perisic

TIFOSO DELL’INTER – Di seguito le parole di Alessandro Cattelan: «Ivan Perisic? Gli voglio bene, è un mio amico. Ogni tanto ci sentiamo. Sono contento che lui al Bayern Monaco stia facendo bene, mi dispiace per l’infortunio che ha avuto. Sono scelte che deve fare ogni allenatore. Io da tifoso ero contento di Ivan da giocatore, ha numeri, un passo e un’imprevedibilità che serve. Non sto a entrare nel tecnico, non so se con il mister Antonio Conte lui possa rientrare nel suo pensiero. Però io sono un grande fan di Ivan. Sandro Tonali? Mi piacerebbe tantissimo. Mi sembra veramente un potenziale piccolo fenomeno. Vanno usati i piedi di piombo ma mi sembra che quello che ha fatto vedere quest’anno sia importante».