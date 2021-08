Thuram-Inter, l’idea resiste. Lautaro Martinez, volontà rinnovo – SM

Si aggiunge al valzer delle punte in orbita Inter anche Thuram del Borussia Monchengladbach. Sulla questione rinnovo, Lautaro Martinez vuole restare all’Inter

VALZER DI PUNTE − Altro nome, altra corsa in casa Inter. Il secondo colpo in attacco per i nerazzurri sta diventando un rebus, con diversi profili sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. L’ultima idea è quella di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. Il figlio d’arte è un profilo che potrebbe piacere a Simone Inzaghi, in quanto è un attaccante tecnico e forte fisicamente. Rimangono, comunque, in lizza i profili di Joaquin Correa e Duvan Zapata. Per il primo, la Lazio chiede 37 milioni di euro; mentre, per il secondo la cifra dell’Atalanta si avvicina ai 50 milioni. Lorenzo Insigne e Wout Weghorst rimangono più defilati.

RINNOVO − Intanto nel pomeriggio, ci potrebbe essere l’incontro tra l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño e Beppe Marotta. Il giocatore vuole restare all’Inter per firmare un contratto fino al 2025. La distanza è sull’ingaggio con il Toro che chiede 7 milioni di euro, come i propri compagni Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Tuttavia, l’attaccante non gode del decreto crescita come i compagni cileni, dunque, l’Inter vorrebbe accontentarlo sui 5 milioni.

Fonte: Sport Mediaset