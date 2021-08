Lautaro Martinez: niente incontro oggi? Inter ottimista: il punto

Sono giorni caldi per l’Inter. Oltre all’inizio della prossima stagione, il 21 agosto contro il Genoa, i nerazzurri ancora lavorano sul mercato per rinforzare la rosa. Ma non solo. In questi giorni si comincerà a parlare del rinnovo di Lautaro Martinez con l’agente Alejandro Camano.

IL PUNTO – Lautaro Martinez ha un contratto in scadenza con l’Inter a giugno 2023. Una data che, per tanti motivi, è necessario sistemare a breve per evitare problemi. I nerazzurri, come noto, vogliono prolungare tale scadenza cercando anche di adeguare lo stipendio dell’argentino elevandolo a uno dei top della squadra (al momento guadagna circa due milioni e mezzo). Oggi era previsto un incontro tra l’Inter e l’agente del giocatore, Alejandro Camano, che però è possibile slitti. Come raccolto dalla redazione di ‘Inter-News.it‘ infatti, non è più scontato che si tenga l’annunciato summit tra le parti per cominciare a imbastire la trattativa. L’Inter, a dir la verità, aveva raggiunto già un principio di rinnovo con Lautaro Martinez a 4,5 milioni di euro all’anno, ma il cambio di agente degli scorsi mesi ha di fatto annullato tutto. L’Inter ha perso un anno e ora deve ricominciare tutto da capo, ma resta ottimismo. La società nerazzurra infatti ha confermato come ci sia fiducia per rinnovare il contratto dell’attaccante, vista la considerazione importante che l’Inter ha di Lautaro Martinez. I contatti telefonici col suo agente sono comunque frequenti e sono proseguiti anche in questi giorni, non cambia la volontà di avere sviluppi positivi in tempi rapidi ma non è più certo che ciò avvenga in giornata.