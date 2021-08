Pjanic in uscita dal Barcellona: Juventus dietro, dalla Spagna Inter favorita

Pjanic ha voglia di lasciare il Barcellona in estate. Sul giocatore, c’è da tempo la Juventus che, però, al momento non può chiudere. Secondo Sport, adesso l’Inter è la squadra favorita per acquistarlo

NUOVI SCENARI − Miralem Pjanic rimane un giocatore in uscita dal Barcellona, con il bosniaco poco centrale nel progetto tecnico di Ronald Koeman. Sul centrocampista, rimane forte l’interesse della Juventus che, nonostante l’acquisto di Manuel Locatelli, potrebbe ancora prendere il nazionale bosniaco. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, il trasferimento a Torino è tutt’altro che scontato. Infatti, per acquisire Pjanic, la Vecchia Signora dovrebbe privarsi di Aaron Ramsey, il quale, al momento, non ha nessuna proposta. Dunque, il centrocampista blaugrana sta guardando altre opzioni, tra queste l’Inter che diventa la squadra favorita per prenderlo.

Fonte: Sport.es − Toni Juanmarti