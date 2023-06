Thuram, duello tra Inter e Milan: il giocatore sembra deciso − SM

Inter e Milan a duello per Marcus Thuram, che andrà via in scadenza dal Borussia Monchengladbach. Il centravanti francese ha detto no al PSG

DUELLO − Thuram verso il Milan. A riferirlo Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset. Il giocatore francese ha già rifiutato il PSG perché vorrebbe trasferirsi a Milano. Il giocatore andrà via a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. Duello tutto milanese tra Inter e Milan. A quanto pare il giocatore avrebbe già scelto di intraprendere la causa rossonera. Niente Inter, che lo aveva prima cercato insistentemente la scorsa estate per poi virare su Romelu Lukaku.