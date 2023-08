Taremi-Inter, possibile assist di mercato? Coinvolto… Lukaku! − Sky

Taremi è un obiettivo dell’Inter ma non solo. Un assist di mercato potrebbe arrivare però da Romelu Lukaku! Ecco lo scenario e il possibile intreccio.

POSSIBILE ASSIST − Porte girevoli per quanto riguarda il reparto offensivo dei diversi club: tutto parte dall’apertura di Harry Kane al passaggio al Bayern Monaco. L’operazione si è chiusa per 100 milioni di euro più bonus, oggi l’attaccante svolgerà le visite mediche. Secondo Sky Sport, però, Taremi non sarebbe l’unico nome a cui gli Spurs starebbero pensando per andare a riempire il posto lasciato vuoto dall’inglese. In lista ci sarebbe anche il nome di Romelu Lukaku. Il belga sta aspettando e, se tutto questo scenario dovesse concretizzarsi, potrebbe questo essere un assist di mercato per l’Inter che potrebbe poi virare sull’attaccante del Porto.