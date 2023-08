Tanganga nome caldo per la difesa dell’Inter: un vantaggio – SI

Tra i nomi scandagliati sul mercato dall’Inter per rinforzare la difesa, resta sempre caldo quello di Tanganga del Tottenham. Secondo SportItalia sarebbe anche il preferito, dal momento che le condizioni per portarlo a Milano sarebbero vantaggiose.

VANTAGGIO – In pole position per la difesa dell’Inter resta sempre il nome di Tanganga. Non a livello tecnico, ma più che altro a livello di condizioni economiche. Tra i nomi cercati dal club nerazzurro per rinforzare il reparto difensivo, infatti, al momento si tratta dell’unico difensore che può arrivare in prestito senza obbligo di riscatto. Un fattore che la società nerazzurra non vuole sottovalutare.