Szczesny per facilitare Sommer all’Inter. Incroci fra Inter e Juventus – TS

La situazione portieri si fa sempre più intricata, non solo per l’Inter. L’arrivo di Sommer a Milano potrebbe comportare la partenza di Szczesny dalla Juventus. Le ultime da TuttoSport.

INCROCI – Inter, Bayern Monaco e Juventus potrebbero incrociarsi sul mercato su più fronti. Il club tedesco è alla ricerca di un portiere che possa sostituire Yann Sommer, ormai in partenza con destinazione Milano. Uno dei profili valutati dalla squadra di Tuchel è proprio l’estremo difensore bianconero Wojciech Szczesny. La Juventus per il cartellino chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro, mentre il portiere un triennale da 7 milioni di euro a stagione. Secondo TuttoSport i movimenti di Giovanni Branchini, uno degli artefici del trasferimento di Sommer all’Inter, fanno ben sperare per l’esito positivo della trattativa per Szczesny. Il Bayern Monaco, infatti, sta studiando attentamente il profilo del polacco e le cifre per raggiungerlo. Stando così le cose, anche la Juventus sarà costretta a muoversi alla ricerca di un portiere sostituto. Fra i nomi che potrebbero essere al vaglio dei bianconeri, oltre a quello di Marco Carnesecchi dell’Atalanta, c’è anche quello di Emil Audero. Lo stesso estremo difensore della Sampdoria che l’Inter sta pensando di prendere per risolvere la questione secondo portiere.

Fonte: TuttoSport – Nicolò Schira