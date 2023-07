Stankovic può scacciare l’idea Trubin? Anche un altro nella lista Inter – TS

Filip Stankovic potrebbe risolvere almeno uno dei tanti problemi sul mercato dell’Inter. Secondo TuttoSport il figlio d’arte ha una chance di prendere il posto di Trubin nei progetti nerazzurri.

SORPRESA – È stato ampiamente detto quanto la priorità dell’Inter, in questo momento, sia quella di ottenere il primo portiere individuato in Yann Sommer. Ma il posto vacante fra i pali c’è anche per il ruolo di secondo, per il quale in pole position c’è sempre stato Anatolij Trubin. Fra la dirigenza nerazzurra e lo Shakthar Donetsk, però, c’è una distanza non indifferente da dover colmare. L’Inter è disposta a offrire al massimo 15 milioni di euro dei 30 richiesti. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni l’alternativa al portiere ucraino è Emil Audero. Ma l’estremo difensore della Sampdoria non è l’unico, insieme a Trubin, fra le possibilità prese in considerazione dall’Inter. La sorpresa, infatti, potrebbe essere proprio in casa. Secondo TuttoSport non è da escludere che Filip Stankovic, al quale Inzaghi sta dando fiducia nel pre-campionato, possa bruciare la concorrenza e guadagnarsi un posto fisso come secondo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini