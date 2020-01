Sugoni: “Giroud-Inter, distanza minima. Young ed Eriksen…”

Giroud e l’Inter sono sempre più vicini, la distanza tra domanda e offerta è ormai molto bassa. Si lavora ancora per Young ed Eriksen per i quali proseguono i contatti dei nerazzurri in Inghilterra

OBIETTIVI VICINI – L’Inter è molto vicina ai suoi obiettivi di mercato della Premier League. Il punto di Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport: «Conte si aspetta dei rinforzi, non so se qualcosa arriverà in settimana, ma sono tre i nomi caldi. Uno è un ex compagno di squadra di Lukaku, Ashley Young, che sta forzando con lo United. L’altro è Giroud, l’Inter ha offerto al Chelsea 4 milioni + 1 di bonus, il Chelsea ne vorrebbe 5 + 1: il giocatore ha già parlato con Conte e la distanza è minima. Il terzo nome è Eriksen, anche lui in scadenza, l’Inter lo vuole subito e una volta ottenuto l’ok del giocatore parlerà col Tottenham che accetterà di lasciarlo andare»