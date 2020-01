Inter molla Vidal per non parlare di Lautaro...

Inter molla Vidal per non parlare di Lautaro Martinez? L’alternativa… – SM

Stando a quanto riportato da “Sportmediaset”, la trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal si fa sempre più complicata. Dopo l’infortunio di Suarez, il rischio è che i blaugrana chiedano Lautaro Martinez ai nerazzurri. Kessie è l’alternativa al cileno

VALVERDE – Si complica sempre di più Arturo Vidal all’Inter. Ogni giorno che passa si allontana la possibilità che il cileno possa raggiungere Antonio Conte in nerazzurro. In particolare, la Beneamata deve fare i conti con la posizione di Ernesto Valverde: la posizione del tecnico sulla panchina dei catalani è a rischio. Al punto che l’allenatore sembra avere addirittura le ore contate. L’eventuale addio di Valverde complicherebbe ancora di più l’eventuale arrivo di Vidal a Milano.

SUAREZ – Ma non è tutto. Il Barcellona deve fare i conti con l’infortunio di Luis Suarez, che dovrà stare fermo per diversi mesi. I blaugrana potrebbero quindi guardarsi attorno, ed è normale che torni sul tavolo il nome di Lautaro Martinez. Altro intreccio tra i catalani e l’Inter, dunque, che potrebbe decidere di mollare la presa su Vidal per non agitare le acque sul fronte Toro. Ecco perché i nerazzurri hanno già pronta l’alternativa: si tratta di Franck Kessie, che potrebbe rientrare nello scambio con Matteo Politano.