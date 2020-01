Mourinho: “Inter-Eriksen? Non parlo. L’ultima cosa che voglio Ã¨…”

Mourinho: “Inter-Eriksen? Non parlo. L’ultima cosa che voglio è…”

Condividi questo articolo

José Mourinho ha risposto a una domanda sul futuro di Christian Eriksen, sempre più vicino a trasferirsi all’Inter (vedi qui). Lo Special One non ha voluto commentare le voci di mercato, come testimonia il video pubblicato da Football Daily

RISPETTO – Josè Mourinho non commenta la notizia dell’avvicinamento di Christan Eriksen all’Inter. Lo Special One ha risposto alla domanda di un giornalista in merito alla trattativa: «L’ultima cosa che voglio fare dopo questa performance è parlare dei giocatori. Penso che un modo per mostrare rispetto a questi ragazzi sia non parlare dei giocatori». Nessun indizio sul futuro del centrocampista, ma una non risposta che può voler dire diverse cose.