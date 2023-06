Stringara: «Inter, Brozovic ancora tanto da dare e vincere. Onana…»

Stringara, ex giocatore nerazzurro, dice la sua sui due nomi più caldi del calciomercato in uscita dlel’Inter: Brozovic e Onana. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di TMW Radio.

NON SOLO SOLDI – Paolo Stringara esprime la propria opinione da ex calciatore dell’Inter sul futuro incerto di Marcelo Brozovic e André Onana: «Per fortuna non tutti vogliono finire la carriera agonista anche davanti a tanti milioni di euro offerti. È una cosa squallidina che si risolva soltanto col denaro. Evidente che un giocatore come Brozovic ha ancora molto da dare, da dire e da vincere nel calcio. Quindi accettare quest’offerta soltanto perché gli arrivano una valanga di soldi sarebbe brutto per tanti motivi e anche per i ragazzi che si avvicinano al calcio. Sono contento che per lo meno a qualcuno non interessi soltanto il denaro ma anche altro. Il lato economico è importante ma non determinante, alla fine ti rimangono le soddisfazioni, le vittorie, la magia. Il futuro di Onana? Il ruolo del portiere è altrettanto importante e affascinante di quello dell’attaccante. Dipende dalla testa del giocatore, a cosa pensa e a cosa vorrebbe, qual è la sua aspirazione. Alla fine sono i giocatori che dovrebbero decidere il loro futuro. Se è soltanto un discorso di soldi o anche legato alla voglia di andare a giocare in una squadra che ti possa offrire la possibilità di vincere. Onana quest’anno ha fatto una finale di Champions League, da quel punto di vista non è facile ripetersi. Dipende dalla sua volontà. Secondo me lui è uno dei migliori portieri in questo momento, quindi non so se è un bene darlo via per prendere Romelu Lukaku».