Spinazzola-Politano, altra frenata tra Inter e Roma! Salta tutto?

Condividi questo articolo

Nuovi problemi per la trattativa tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Dopo aver provato a ricucire, Inter e Roma non stanno trovando l’intesa sulle presenze del giocatore giallorosso, come riporta “Sky Sport”: salta definitivamente l’affare? I nerazzurri hanno già in testa la possibile alternativa

NUOVO INTOPPO – Ci risiamo. Dopo che nelle ultime ore Inter e Roma sembravano aver risolto i problemi in merito allo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, l’affare si è bloccato nuovamente in questi minuti. E ora potrebbe definitivamente saltare. L’ultimo problema sarebbero le presenze che l’esterno dovrebbe fare in nerazzurro affinché il diritto di riscatto si trasformi in obbligo. In particolare, il nodo della questione sono i minuti che il giocatore deve trascorrere in campo in una partita affinché questa venga conteggiata come presenza ai fini dell’obbligo di riscatto.

L’ALTERNATIVA – Trovato l’accordo sul numero di presenze, 15, non c’è quello sul minutaggio, dunque. Non è da escludere a questo punto che la trattativa salti definitivamente. Eventualità che non coglierebbe l’Inter impreparata: i nerazzurri hanno già pronta l’alternativa. Stiamo parlando di Moses, elemento chiave per Antonio Conte ai tempi del Chelsea. Il giallo sembrava risolto, ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nel pomeriggio potrebbero esserci gli sviluppi decisivi.

Fonte: Sky Sport.