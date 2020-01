De Grandis: “Inter rafforzata dal mercato, Conte Ã¨ intervenuto”

De Grandis: “Inter rafforzata dal mercato, Conte è intervenuto”

L’Inter è scatenata sul mercato e i nuovi arrivi previsti in questi giorni rappresentano sicuramente un upgrade per la squadra a disposizione di Antonio Conte. Il punto di Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport

LECCE-INTER – Alla ripresa del campionato l’Inter sarà impegnata nella prima giornata di ritorno sul campo del Lecce: «Sembra un pronostico a senso unico perché il Lecce non ha mai vinto in casa e viene da quattro sconfitte consecutive mentre l’Inter in trasferta ha sempre vinto tranne che a Firenze. All’andata abbiamo visto Sensi, che è stato il faro dei nerazzurri all’inizio della stagione facendo il doppio playmaker con Brozovic e sta tornando. In quella partita d’andata abbiamo visto anche il primo gol di Lukaku, abbiamo visto cominciare a sbocciare la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Sono tutti dati a favore dell’Inter che mettono in evidenza la trazione interiore dell’Inter».

CONTE DETTA LA LINEA – Nel mercato importante fatto dall’Inter c’è la mano di Antonio Conte: «Intanto si vede la personalità di Conte che riesce a farsi comprare qualcosa e quando vede delle crepe interviene. Io mi aspetto che prendano se va via Vecino e almeno uno se resta Vecino. Se va via Vecino, che non vuole andare via, sarà rimpiazzato. In linea di massima l’Inter esce rafforzata e ora è una rosa che ha delle alternative, hanno messo dei capisaldi per arrivare fino in fondo».