Sommer, per l’Inter strada spianata! Per Trubin difficoltà – SM

L’Inter si prepara all’addio di Onana. Il club nerazzurro ha individuato in Sommer del Bayern Monaco e Trubin dello Shakhtar Donetsk i probabili sostituti: se per lo svizzero la strada è spianata, la via che porta all’estremo difensore ucraino è più impervia

OBIETTIVI – Con Onana che sembra ormai destinato al Manchester United, l’Inter è al lavoro per sostituirlo. Secondo SportMediaset i profili seguiti dal club nerazzurro sono quelli di Sommer del Bayern Monaco e di Trubin dello Shakhtar Donetsk. La strada per lo svizzero è, di fatto, spianata: l’Inter pagherà al club bavarese i 6 milioni di clausola presenti sul contratto dello svizzero. Più difficile invece la trattativa per Trubin: lo Shakhtar Donetsk continua a chiedere 35 milioni per lasciar partire il portiere classe 2000, una richiesta giudicata eccessiva dalla dirigenza dell’Inter.