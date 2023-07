Di Gennaro-Inter, quale sarà il numero di maglia? Entrambi i precedenti liberi

Raffaele Di Gennaro tornerà a essere un giocatore dell’Inter, club in cui è cresciuto. E dove troverà liberi i precedenti numeri di maglia “indossati” in precedenza.

RITORNO A CASA – Raffaele Di Gennaro sarà di nuovo un portiere dell’Inter. Nello specifico, sarà il terzo portiere in rosa, andando a sostituire Alex Cordaz. Una sostituzione paritaria, utile essenzialmente per le liste UEFA, dato che entrambi sono cresciuti nelle giovanili nerazzurre. Con sicuramente maggiori fortune per Di Gennaro, che ha vinto un Campionato Primavera (proprio come Cordaz) e anche la Next Gen 2011/12, picco massimo della storia del vivaio dell’Inter. Proprio in seguito a quel trionfo il portiere classe 1993 iniziò a venire aggregato alla Prima Squadra, dovendo quindi scegliere un numero di maglia. Numero che oggi troverà libero, quasi a sorpresa.

DUE PRECEDENTI – Nella stagione 2011/12, Raffaele Di Gennaro era iscritto nella rosa della Prima Squadra dell’Inter con il numero 77. Che nella storia recente – ma non solo – porta all’identificazione immediata con Marcelo Brozovic, ceduto all’Al-Nassr nei giorni scorsi, e simbolo dell’ultimo lustro nerazzurro. Altrimenti, Di Gennaro potrà scegliere anche il numero 93, assegnatogli nella stagione 2018/19 quando fu il quarto portiere nerazzurro. Oppure il numero 33, indossato spesso in carriera e recentemente liberato da Danilo D’Ambrosio. Difficilmente, invece, gli verrà concesso di scegliere la maglia numero 1: per quella si attende di conoscere chi sarà il sostituto dell’ormai partente André Onana.