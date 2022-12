Sommer non gioca ma l’Inter lo vuole a zero! Con un altro portiere – Sky

Sommer non ha giocato stasera per influenza ma la Svizzera ha lo stesso battuto la Serbia per 2-3 andando agli ottavi dei Mondiali (vedi articolo). L’Inter, in ogni caso, ha messo gli occhi sul portiere del Borussia Monchengladbach: lo annuncia Di Marzio in apertura di L’Originale su Sky Sport.

COLPO A ZERO? – Gianluca Di Marzio annuncia: «Stasera non ha giocato, credo per problemi relativi all’aria condizionata perché si sono influenzati molti giocatori, Yann Sommer. È il portiere del Borussia Monchengladbach, che è in scadenza di contratto a giugno prossimo ed è uno dei giocatori nella lista dell’Inter. Cerca per il futuro, vedremo cosa succederà con Samir Handanovic, un portiere da affiancare ad André Onana. È il segnale di un possibile ricambio nella porta. Sono due i portieri nella lista, con possibilità di prenderli a zero: uno è Sommer, l’altro è Altay Bayindir del Fenerbahçe. L’Inter cerca un altro portiere per la prossima stagione, Sommer è uno dei nomi».