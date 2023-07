Sommer ora è una necessità: rischio dietro l’angolo per Inzaghi − SM

Sommer-Inter, è un vero e proprio conto alla rovescia: il club nerazzurro ha bisogno di portieri ma il Bayern Monaco non sblocca il trasferimento. C’è un rischio dietro l’angolo per Simone Inzaghi, come sottolineato da SportMediaset.

NECESSITÀ − Yann Sommer è il primo nome che l’Inter vuole portare in squadra per il post Onana. L’offerta recapitata al Bayern Monaco è di 4 milioni di euro, due in meno rispetto alla clausola rescissoria fissata sul contratto dell’estremo difensore. Ma il club tedesco sta temporeggiando. Questa situazione, tuttavia, fa correre un rischio a Simone Inzaghi. Perché presto la squadra partirà per il Giappone e, come sottolineato da SportMediaset, il tecnico potrebbe ritrovarsi ancora solamente con Di Gennaro, Stankovic e Radu come accaduto nelle amichevoli disputate finora. Una circostanza quindi che rischia di pesare, visto che la stagione 2023/24 si avvicina sempre più velocemente.