Sommer, l’Inter arriva ad una cifra. Lo stato della trattativa – SM

Entro la fine della settimana Simone Inzaghi vorrebbe avere almeno un portiere per iniziare a lavorare come vuole. Marco Barzaghi da Sport Mediaset cita la trattativa per Yann Sommer.

DUE NOMI – Simone Inzaghi ora spera che Filip Stankovic e Raffaele Di Gennaro facciano buona figura in Giappone. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono rimasti a Milano per continuare la trattative con il Bayern Monaco per Yann Sommer. L’offerta ai tedeschi è di 5 milioni di euro, uno in meno rispetto alla clausola rescissoria. I buoni rapporti tra i club portano a non forzare la mano, si attenderà che Tuchel abbia l’alternativa a Manuel Neuer. Bounou del Siviglia potrebbe sbloccare tutto.